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Для переселенців збудують тимчасове житло, - Зеленський

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П'ятниця 25 березня 2022 22:27
Для переселенців збудують тимчасове житло, - Зеленський Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський розповів, що для людей, які були змушені покинути свої домівки, збудують тимчасове житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

За його словами, в уряді готують нову програму для підтримки переселенців з районів, де ведуться бойові дії.

Президент зазначив, що відбудова міст відбудеться відразу після закінчення війни.

"Обласні адміністрації отримали чітке завдання швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Це тимчасове житло, бо коли ми встановимо мир, ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави" - сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, як мають відбутися переговори із Росією.

Також ми писали, що Зеленський закликав Швецію посилити санкції проти Росії.

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