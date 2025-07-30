Для пострадавшего бизнеса в ВР предлагают ввести модель поддержки, - Шуляк

По ее словам, от бизнеса запрос на программу вроде "єВідновлення" звучит с первых дней полномасштабной российской вооруженной агрессии. Предприниматели, акцентировала она, имеют такое же право рассчитывать на поддержку в виде компенсаций, как и владельцы разрушенного жилья, но государство пока просто не в состоянии выплачивать такие компенсации.

"Я часто общаюсь с предпринимателями, имущество и активы которых были разрушены, и один из первых вопросов, который они задают - будет ли какая-то компенсация вроде той, которую получают граждане за уничтоженное жилье. Предприниматели не имеют никакой возможности получить хотя бы какую-то компенсацию, и они имеют полное право на нее рассчитывать", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что из-за ограниченных бюджетных ресурсов государство не может выплачивать предпринимателям компенсации "за каждый поврежденный метр". Однако, по ее мнению, альтернативой такой модели должна стать система преференций, которая даст предпринимателям те же возможности восстановления - без прямых выплат.

"В последнее время на встречах с бизнес-ассоциациями я слышу именно такой запрос - представители бизнеса все чаще обращаются за помощью не в виде средств за поврежденные квадратные метры, а, например, налоговые льготы", - сообщила Шуляк.

Вариантов поддержки, считает она, может быть сразу несколько. В частности, речь может идти о преференциях по уплате местных налогов. Дело в том, что сейчас владельцы пострадавших предприятий продолжают платить налоги на недвижимость и землю, даже если не работают из-за нехватки клиентов. Это, отметила парламентарий, создает неприемлемое финансовое бремя.

"Подобные кейсы уже есть. Например, в Харькове тамошняя власть полностью освободила бизнес от местных налогов, чтобы предприниматели не выезжали из города и продолжали работать здесь. Этот опыт логично перенять и другим городам и громадам. Это не менее важная поддержка, чем компенсации", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она также отметила, что один из возможных вариантов - расширение программы "5-7-9" - льготного кредитования для перерабатывающей отрасли, которое можно распространить на бизнес, имеющий поврежденные нежилые помещения, чтобы поддержать их восстановление.

"Также это может быть использование средств Фонда декарбонизации, предусмотренных на мероприятия по энергоэффективности. Их можно частично перенаправить на бизнес, который восстанавливает нежилую недвижимость, при условии соответствующих обязательств", - считает Елена Шуляк.

Сейчас, добавила парламентарий, продолжается сбор и систематизация всех предложений, которые могут лечь в основу разработки готовой модель поддержки для восстановления бизнеса.