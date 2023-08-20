Пострадавшие от войны могут получить психологическую поддержку: куда нужно звонить

В Украине создали линию поддержки для всех, кто пострадал от войны. Она работает в двух форматах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Линия работает в двух форматах через аудио и видеосвязь. Психологи линии - квалифицированные специалисты, которые прошли специальное обучение по кризисным психологическим интервенциям и травмотерапии.
Отмечается, что они имеют соответствующий опыт работы и придерживаются этических стандартов. Обращения полностью конфиденциальны.
"В случае необходимости специалисты линии будут направлять к специалистам смежных специальностей", - добавили в Минреинтеграции.
Как обратиться за помощью
Номер телефона линии - 0-800-100-102. Помощь также предоставляется украинцам, которые находятся в других странах мира.
Ознакомиться с международными горячими линиями можно по ссылке.
Министерство социальной политики 15 августа направило 5,71 млрд гривен на выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. В общей сложности средства получат 2,5 млн человек.
Также в Украине изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.