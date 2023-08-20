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Пострадавшие от войны могут получить психологическую поддержку: куда нужно звонить

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине создали линию поддержки для всех, кто пострадал от войны. Она работает в двух форматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Линия работает в двух форматах через аудио и видеосвязь. Психологи линии - квалифицированные специалисты, которые прошли специальное обучение по кризисным психологическим интервенциям и травмотерапии.

Отмечается, что они имеют соответствующий опыт работы и придерживаются этических стандартов. Обращения полностью конфиденциальны.

"В случае необходимости специалисты линии будут направлять к специалистам смежных специальностей", - добавили в Минреинтеграции.

Как обратиться за помощью

Номер телефона линии - 0-800-100-102. Помощь также предоставляется украинцам, которые находятся в других странах мира.

Ознакомиться с международными горячими линиями можно по ссылке.

Помощь украинцам, пострадавшим от войны

Министерство социальной политики 15 августа направило 5,71 млрд гривен на выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. В общей сложности средства получат 2,5 млн человек.

Также в Украине изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

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Война в Украине