Пострадавшие от войны страны Ближнего Востока могут получить 100 млрд долларов от СБР
Всемирный банк развития может выделить от 80 до 100 миллиардов долларов странам, которые сильно пострадали от войны на Ближнем Востоке. Указанные средства банк сможет мобилизовать в течение около 15 месяцев.
Об этом заявил глава СБР Аджай Банга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Банги, финансирование будет включать от 20 до 25 миллиардов долларов, которые страны могли бы получить через окно реагирования на кризис - это 10% от указанной суммы. Еще от 30 до 40 миллиардов долларов странам могло бы поступить за счет перепрофилирования существующих программ.
Впрочем, если война продолжится и после этого, банку придется обратиться к своему балансу и резерву, чтобы найти дополнительное финансирование для достижения отметки в 80-100 миллиардов долларов, сказал глава ВБ на мероприятии, организованном Бреттон-Вудским комитетом.
Издание напоминает, как во вторник Международный валютный фонд заявил, что дальнейшая эскалация войны в Иране может спровоцировать глобальную рецессию.
Как известно, среди стран Ближнего Востока, которые оказались втянутыми в войну в Иране - Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания.
Иран начал наносить удары по американским объектам в этих странах, хотя на самом деле этим не ограничилось, и обвинил ближневосточные страны в предоставлении США возможностей для атак Тегерана.
Следует отметить, что еще в начале марта предполагалось, что удары США и Израиля по Ирану существенно поднимут цены на энергоносители и угрожают мировой экономике длительным кризисом.