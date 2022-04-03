Постраждалих немає. Труханов розповів подробиці удару по Одесі

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів про наслідки ракетного удару по місту в ніч на 3 квітня. Він запевнив, що в результаті обстрілу російськими окупантами ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Труханова під час телемарафону.

За словами градоначальника, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру, а саме багатоповерхові та приватні будинки. В Одесі вже працюють комунальні служби. "В Одесі, на щастя, немає постраждалих. Я маю на увазі, не постраждали люди, постраждали будинки, вибиті стекла... Ми надамо всю необхідну допомогу, ситуація в цілому під контролем... Постраждала цивільна інфраструктура, будинки, квартири, приватні будинки, розбита покрівля. Комунальні служби вже там, надають допомогу. Підраховувати збиток поки рано", - заявив Труханов.