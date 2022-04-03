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Постраждалих немає. Труханов розповів подробиці удару по Одесі

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Одеса, Неділя 03 квітня 2022 10:49
Постраждалих немає. Труханов розповів подробиці удару по Одесі Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів про наслідки ракетного удару по місту в ніч на 3 квітня. Він запевнив, що в результаті обстрілу російськими окупантами ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Труханова під час телемарафону.

За словами градоначальника, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру, а саме багатоповерхові та приватні будинки. В Одесі вже працюють комунальні служби.

"В Одесі, на щастя, немає постраждалих. Я маю на увазі, не постраждали люди, постраждали будинки, вибиті стекла... Ми надамо всю необхідну допомогу, ситуація в цілому під контролем... Постраждала цивільна інфраструктура, будинки, квартири, приватні будинки, розбита покрівля. Комунальні служби вже там, надають допомогу. Підраховувати збиток поки рано", - заявив Труханов.

Нагадаємо у ніч на 3 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Частина ракет була збита, в деяких районах виникли пожежі.

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Війна Росії проти України Одеса Генадій Труханов
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