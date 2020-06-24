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Постраждалі від вибуху на Позняках отримають 50-80 тисяч гривень

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 13:20
Постраждалі від вибуху на Позняках отримають 50-80 тисяч гривень
Фото: наслідки вибуху на Позняках (РБК-Україна)

Люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч гривень

Міська влада Києва виділить матеріальну допомогу розміром від 50 до 70 тисяч гривень постраждалим в результаті вибуху в будинку на Позняках. Сім'ї п'ятьох загиблих отримають по 100 тисяч гривень.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook мер міста Віталій Кличко.

Тим, хто отримав тяжкі травми, виділять по 80 тисяч.

У кого травми середньої важкості виплатять по 70 тисяч гривень.

У кого легкі травми, отримають по 60 тисяч.

Також мер повідомив, що люди, які втратили близьких, отримають по 100 тисяч. гривень за кожного загиблого.

Раніше повідомлялось, що київська влада виділить 30 млн гривень на нове житло.

Нагадаємо, вчора завершилися пошукові роботи, всього в результаті вибуху загинули п'ять осіб.

За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження, прокуратура кваліфікувала вибух, як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ПознякиВибухпомощь
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