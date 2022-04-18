RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Постраждалі від війни українці зможуть отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які найбільше постраждали від російської агресії, зможуть отримати допомогу від ООН та ЮНІСЕФ. Дану функцію реалізують в застосунку і на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати допомогу від міжнародних організацій - ООН та ЮНІСЕФ. Уряд вже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал Дія. Працюємо над технічною реалізацією", - заявив Шмигаль.

Раніше ми повідомляли, що Україна спільно з ООН працюють над створенням двох програм для допомоги біженцям. Планується охопити близько 700 тисяч українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниООНЮНИСЕФ