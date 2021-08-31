Постраждалі від лавини в Грузії українці скоро повернуться в Україну, - МЗС

Українські альпіністи, які постраждали при сходженні лавини на Кавказі, найближчим часом прибудуть до Тбілісі. Завтра зі столиці Грузії вони повернуться в Україну.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, посольство України в Грузії встановило контакт з трьома українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. "Вони були евакуйовані вертольотом в селище Степанцмінд", - додав представник МЗС.
Ніколенко уточнив, що одна альпіністка отримала перелом руки, зараз вона госпіталізована. Стан двох інших українців задовільний.
"Всі громадяни зараз знаходяться в безпечному місці. Постраждалі планують завтра прибути в Тбілісі для подальшого повернення в Україну", - зазначив він, додавши, що дипломати забезпечать українців необхідною консульською підтримкою.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що при сходженні лавини на Казбеку постраждали українці.