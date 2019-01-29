Постпред України при ООН обговорив із спецпредставником США миротворців на сході

Окрема увага була приділена питанню звільнення із РФ українських заручників

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко обсудил со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером миротворческую миссию на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр постоянного представительства Украины при ООН.

Так, стороны встретились 28 января в Нью-Йорке.

"В. Ельченко и К. Уолкер обсудили дальнейшие шаги по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем развертывания на Донбассе международной операции по поддержанию мира. Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения из России украинских заложников", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ельченко поблагодарил Волкера за неизменную поддержку США.

Напомним, глава МИД Польши Яцек Чапутович призывает рассмотреть возможность отправки в Украину миротворческой миссии ООН.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Всемирного экономического форума в Давосе перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Добавим, на заседании Генассамблеи ООН 20 февраля будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.