Постпред РФ в ООН пытался сорвать выступление Зеленского, но его осадил премьер Албании

С чего все началось

На заседании председательствовал премьер-министр Албании Эди Рама. Он выступил со вступительной речью и решил предоставить слово генсеку ООН, а затем президенту Украины.

Но постпред РФ Василий Небензя вмешался, заявив, что сначала должны выступить члены Совбеза ООН, а только потом Зеленский, иначе "заседание превратится в спектакль одного актера".

Премьер Албании осадил Небензю

Рама ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания. Небензя снова прервал его, выступив против и обвинив Раму в том, что тот выносит "политические оценки" как премьер Албании, а не как председатель Совбеза.

Премьер-министр Албании парировал, что Небензя сам спровоцировал его на это. В общем постпред РФ четыре раза просил слова, пытаясь не допустить выступления Зеленского, но Рама стоял на своем.

"Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать", - сказал премьер Албании.

Что еще сказал Рама

"В ответ я хочу подтвердить, что информация о запланированном порядке выступлений была предоставлена всем членам Совета безопасности заранее, и я считал, что этот процедурный вопрос решен на техническом уровне до начала обсуждения. Соответственно, мы будем иметь согласие безотлагательно перейти к основной теме сегодняшней дискуссии", - говорится в заявлении.

В рамках 5 предыдущих заседаний Совета безопасности, в которых принимал участие Зеленский, он выступал ранее за членов Совета безопасности.

Он заверил российских коллег в том, что это не спецоперация албанского главы. Это всего-навсего продолжение хорошо установленной традиции и практики.

Как отреагировал Зеленский

Глава Украины поблагодарил Раму за такое принципиальное руководство в Совбезе ООН.

Dear @EdiRamaal , сегодня в UNSC вы говорите о мире как к правильному путешествию России, его жизни, и его гипокриссии. И только для того, чтобы стереть их в своем принципе. pic.twitter.com/0wKca8xZon– Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 20, 2023

"Уважаемый премьер-министр Албании, сегодня в СБ ООН Вы показали всему миру, как правильно обращаться с Россией, ее ложью и лицемерием", - добавил Зеленский.

Зеленский на Совбезе ООН

Напомним, сегодня, 20 сентября, украинский президент впервые с начала полномасштабного вторжения лично присутствовал на заседании Совбеза ООН.

Вчера мы сообщали, что Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза.

РБК-Украина собрала главные заявления по выступлению главы украинского государства.