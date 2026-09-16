Постоянные российские провокации свидетельствуют о нервозности Кремля, - Мелони

"Я расцениваю постоянные российские провокации как проявление нервозности, будто они хотят переключить внимание от конфликта, который складывается не по сценарию", - подчеркнула она.

Комментируя встречу заместителя премьер-министра Маттео Сальвини с российским послом в Милане, Мелони отметила, что первоначально это была встреча с работающими в России компаниями. Она отметила, что "никогда не было абсолютного запрета на ведение бизнеса в России".

"Если Италия хочет играть роль, важно, чтобы она сохраняла четкую позицию. И она никогда не сомневалась", - отметила она.

Напомним, недавно правительство Италии тайно согласовало новый пакет военной помощи Украине. Он предполагает ракеты Aster 30, системы SAMP/T NG и радары.