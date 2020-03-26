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Долар на міжбанку торгується вище психологічної позначки

Новини » Економіка     26.03.2020 - 10:39
Долар на міжбанку торгується вище психологічної позначки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара піднявся вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 березня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 28,13 гривень за долар, курс купівлі до 28,09 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 45 копійок до 30,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0900 - 28,1300 грн/долар, євро 30,7107 - 30,7517 грн/євро, російський рубль 0,3577 - 0,3584 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,0900

28,1300

EUR/UAH

30,7107

30,7517

RUB/UAH

0,3577

0,3584

Долар на міжбанку торгується вище психологічної позначки

Нагадаємо, 25 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9900 - 28,0500 грн/долар, євро 30,2459 - 30,3080 грн/євро, російський рубль 0,3529 - 0,3539 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 27,9552 гривень за 1 долар (+0,1824 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить 27,7728 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Національного банку України Олег Чурий заявив, що НБУ перестав продавати валюту для згладжування курсових коливань, оскільки ринок знайшов рівновагу.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.

НБУ на 26 березня підвищив офіційний курс долара Курс долара на міжбанку подолав психологічну позначку
Теми: Курс долара
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