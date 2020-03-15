Поступово повертатиметься тепло: прогноз на тиждень

Погода в Україні наступного тижня почне покращуватися, в області поступово повертатиметься тепло. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 16 березня

Тиждень в Україні розпочнеться з малохмарної та сухої погоди. Опади відступлять і почне повертатися тепло. Температура вдень на заході підніметься до +8...+12 градусів, у східних та північних областях термометри покажуть від +3 до +6 градусів. У центральних та південних областях температура вдень буде в межах +5...+8.

Попри денне потепління, вночі в Україні збережуться морози. Прогнозують від -2 до -6 градусів.

Прогноз на 17 березня

У вівторок температура продовжить зростати, вдень на більшості території прогнозують від +9 до +18 градусів. Лише на сході та півночі термометри покажуть від +6 до +9. Вночі сильні морози утримаються лише у центральних, східних та північних областях, прогнозують до -6 градусів.

Прогноз на 18 березня

У середу прогнозують утримання тепла. Вдень на більшості території очікується від +7 до +13 градусів. Вночі на півночі та сході від -2 до -5 градусів. У південних та західних областях прогнозують від 0 до +4.

Прогноз на 19 березня

У четвер в Україну прийде сонячна погода. Вдень потепліє до +11...+15 градусів. Вночі лише на сході температура знизиться до -3, на решті території нічна температура коливатиметься від 0 до +5.

Прогноз на 20 березня

У п'ятницю в Україну повернеться дощова погода. Опади прогнозують у західних, північних, центральних та східних областях. Температура повітря, попри дощ, коливатиметься від +11 до +16 градусів. Вночі морозів не прогнозують, очікується від +2 до +6 градусів.