Постачальники газу встановили ціни на лютий: скільки треба платити

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в лютому 2022 року. Річні тарифні плани, які діють до травня, залишаються значно вигіднішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайтах компаній.
Базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,7 до 12 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 8 гривень за кубометр. Зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.
Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає більша частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".
Місячні ціни, які компанії пропонують на лютий, досягають 60 гривень за кубометр. Зокрема, "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 57,5 гривень за кубометр, (у січні також 57,5 гривень за кубометр).
Крім того, компанія "Світлогаз" встановила на лютий тариф на рівні 37,99 гривень (у січні - 49,00 гривень за кубометр), "Хмельницькенергозбут"- 39,50 гривень (у січні - 55,50 гривень).
На ринку є і більш вигідні пропозиції. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на лютий на рівні 7,99 гривень за кубометр.
Як повідомляло РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.
Крім того, державна компанія НАК "Нафтогаз України" створила балансуючу групу і в її рамках пропонує постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ за 7,42 гривень/кубометр. Така ціна була сформована ще навесні 2021 року.