Замість поставок газу до Європи росіянам доведеться просто спалювати газ, - Галущенко

Росія використовує поставки газу для тиску на Європу. Але сховища скоро будуть заповнені, і тому газ доведеться просто спалювати.

Як зазначив міністр, Канада та Німеччина створюють небезпечний прецедент передачею турбіни для "Газпрому". "Для росіян важливий сам факт того, що вони притиснули дві країни G7. Бо завтра вони будуть вимагати ще щось, а післязавтра скажуть: "давайте вмикати "Північний потік-2"", - сказав він.

За його словам, ця турбіна не має жодного відношення до обсягів поставки, бо до останнього працювало всього три турбіни, і це не заважало прокачувати газ.

Галущенко нагадав, що коли певні компанії піддалися на шантаж "Газпрома" і почали платити в рублях, це не гарантувало їм поставки. "Якщо вони справді вирішать припинити поставки в Європу, вони вигадають все що завгодно - вибух, новий ремонт", - сказав він.

Але, за його словами, Європі варто розуміти, що люфт для тиску на ЄС у росіян уже стискається. "За певний час вони закінчать заповнювати свої сховища на 76 млрд куб. м, і постане питання, куди дівати газ? Вони мають його кудись постачати, або просто втрачати. Я не здивуюся, якщо росіяни його будуть просто спалювати, хоча це навіть для них буде занадто", - зазначив міністр.