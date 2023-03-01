RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поставлял некачественные продукты ВСУ. В Киеве предпринимателя подозревают в многомиллионных убытках

Фото: в Киеве предпринимателя подозревают в миллионном убытке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве сообщено о подозрении руководителю предприятия в присвоении средств путем поставок некачественных продуктов питания для военных более чем на 9 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины между субъектом хозяйствования и воинской частью Национальной гвардии Украины заключены договоры на закупку консерв тушеной свинины, а также консерв гречневой и жемчужной каш со свининой", - пишет пресс-служба.

Поставщик, зная о технических характеристиках продуктов и их несоответствии требованиям ДСТУ, передал военным недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн грн.

Согласно лабораторным исследованиям, консервы опасны для потребления и могут оказать вредное влияние на здоровье человека.

Следствие продолжается, а прокуратура устанавливает всех лиц, причастных к поставкам некачественных продуктов питания военнослужащим.

Фото: в Киеве предпринимателя подозревают в миллионном убытке (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине также арестовали имущество российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен, который, со своей стороны, причастен к финансированию вооруженной агрессии против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине