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Поставляли ВСУ бракованные снаряды. СБУ разоблачила предпринимателей на "схеме"

Фото: Поставляли ВСУ бракованные снаряды. СБУ разоблачила предпринимателей на "схеме" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет СБУ, речь идет о контракте на поставку артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.

Согласно данным следствия, к схеме причастны руководители трех частных компаний. 

"Согласно подписанным договорам предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако, к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха", - пишет СБУ.

 

Фото: Поставляли ВСУ бракованные снаряды. СБУ разоблачила предпринимателей на "схеме" (t.me/SBUkr)

Во время испытаний снарядов специалисты оборонного ведомства обнаружили, что полученные артиллерийские мины приводят к выводу из строя самого артооружения. 

После этого бракованная партия была возвращена компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков. Предприниматели, в свою очередь, до сих пор не устранили технические неисправности продукции и, как следствие, не поставили нашим воинам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

Предпринимателям было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах. Санкция предусматривает 8 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области СБУ тем временем разоблачила двух военнослужащих на вымогательстве средств от демобилизованного бойца ВСУ.

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