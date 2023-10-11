Поставки не исключены. В Белом доме высказались о передаче Украине ракет ATACMS

"Передача ATACMS не исключена. Мы продолжаем пересматривать дополнительные возможности, в которых Украина нуждается", - сказал он.

По его словам, он сейчас не в той позиции, чтобы что-то объявлять на тему ракет ATACMS.

"Только скажу: в соответствии с тем как меняется война, меняются и способности, которые мы предоставляем Украине. И я думаю, эти видоизменения будут продолжаться", - добавил Кирби.

Журналисты уточнили у него, касается ли это передачи ATACMS, но он сказал, что хочет остановиться на сказанном.

ATACMS для Украины

В конце сентября издание Newsweek сообщало, что Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение производимых в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Речь идет и о ракетах M26, M26A1 и M39 дальностью 36 км, 45 км и 160 км соответственно.

Недавно Байден сказал, что США выполнили все просьбы Зеленского о поставках оружия. Таким образом он ответил на вопросы журналистов о поставках ракет ATACMS.