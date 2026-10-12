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Поставки вакцин против гриппа задерживаются: в ЦОЗ объяснили причины и сроки

18:36 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Василина Копытко
Фото: в Украине стартовал эпидсезон гриппа (кодаж РБК-Украина)

В Украине отмечают опоздание поставок вакцины против гриппа в сезоне 2026-2027 годов. Задержка связана с обновлением рекомендаций ВОЗ и перестройкой производства, и такая ситуация наблюдается в ряде стран Европы.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказали в Центре общественного здоровья (ЦОЗ).

Почему задерживается поставка вакцин

По данным ЦОЗ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по составу вакцины на сезон 2026-2027 годов по всем трем компонентам, чтобы она отвечала вирусам, которые будут циркулировать в Северном полушарии. Поэтому производителям пришлось перестраивать производственные процессы.

На сроки поставки повлияла совокупность факторов:

  • сложности производства обновленных сезонных препаратов;
  • более поздняя доступность материалов и реагентов для контроля качества;
  • отдельные производственные трудности в отношении некоторых препаратов.

В ЦОЗ подчеркивают, что задержка возникла не только в Украине. О переносе поставок вакцин (в некоторых случаях на ноябрь) сообщают Нидерланды, Норвегия, Дания и Ирландия.

Ситуация в Украине и как приобрести вакцину

В Украине поставки от производителей пока не состоялись, однако продолжается работа по ее скорейшей организации. Точные сроки и объемы поставок обещают объявить сразу после их подтверждения.

В Центре общественного здоровья уточнили, что вакцинация против гриппа не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Соответственно каждый желающий сможет приобрести ее в аптеке для себя или близких сразу после поступления в продажу.

Стоит ли делать прививку позже

Рекомендация вакцинироваться остается актуальной на протяжении всего эпидсезона. Иммунная защита формируется примерно через две недели после прививки, а пик заболеваемости в прошлом сезоне пришелся лишь на февраль.

К моменту поступления вакцин в ЦОЗ призывают соблюдать другие эффективные меры профилактики.

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