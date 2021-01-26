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Поставки струму з білоруської АЕС зросли майже в 3 рази

Автор: РБК-Україна

Обсяг імпорт електричної енергії з білоруської АЕС за останній тиждень збільшився у 2,6 рази - до 9,8 млн кВт годин на добу.

Про це повідомляє Expro з посиланням на власні джерела.

Видання відзначає, що обсяг імпорту зростає уже третій тиждень підряд. Ще позаминулого тижня імпорт перевищив позначку 6 млн кВт годин на добу.

За даними НЕК "Укренерго", на 24 січня міждержавний перетин для імпорту струму з білоруської АЕС придбало три компанії: "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука (60 МВт), "ДЕ Трейдинг" Максима Єфімова (50 МВт) та "Еру Трейдинг" Ярослава Мудрого (450 МВт).

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Нагадаємо, імпорт електроенергії з Білоруської АЕС в Україну розпочався з 3 січня 2021 року. Завдяки цьому Білоруська АЕС вперше змогла вийти на повну потужність. За цей час у Білорусі було закуплено понад 100 млн кВт годин на суму близько 150 млн гривень.

На тлі критики імпорту, міністри енергетики та закордонних справ України заявили про плани скорішого від’єднання від енергосистем Росії й Білорусі, що зробить фізично неможливим імпорт струму з цих країн.

Попереднього разу, з жовтня 2019 по березень 2020 року імпорт струму з Росії і Білорусі призвів до найглибшої за роки незалежності кризи на енергоринку, яка спричинила простій вугільних шахт та мільярдні збитки державних енергетичних компаній, зокрема "Енергоатому".

Проти імпорт тоді висловився і президент Володимир Зеленський, після чого НКРЕКП анулювала всім трейдерам доступ до міждержавних мереж і припинила поставки.

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