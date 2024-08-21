Поставки российской нефти в ЕС сократились до минимума: как работают санкции

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Теневой флот Путина. Как Россия зарабатывает на торговле нефтью и что с этим делает Запад ".

В 11-м пакете санкций (июнь 2023 года) ЕС ввел запрет на доступ в порты ЕС для судов, которые транспортируют российскую нефть и осуществляют перевалку с судна на судно. В 12-м пакете (декабрь 2023-го) было введено требование уведомления о продаже танкеров всем третьим странам.

А в последнем, 14-м пакете с июня этого года ЕС одобрил меры, направленные на конкретные суда, участвующие в войне России против Украины и подпадающие под запрет на доступ к портам и запрет на предоставление услуг.

"Эти суда могут быть определены по многим причинам, таким как их поддержка (российской агрессии против Украины, - ред.) через транспортировку военного оборудования для России, транспортировку украденного украинского зерна и поддержку развития энергетического сектора России, например, через транспортировку компонентов СПГ или перевалку СПГ. Эта мера также нацелена на танкеры, являющиеся частью "теневого флота" Путина, которые обходят ограничения ЕС и Price Cap Coalition (по верхней цене на российскую нефть, - ред.), используя при этом обманчивую практику судоходства, полностью игнорируя международные стандарты", - говорится в ответе Еврокомиссии на запрос РБК-Украина.

Поставки российской нефти в ЕС идут только подпольно

По данным руководителя мониторинговой группы Черноморского института стратегических исследований Андрея Клименко, за последние месяцы только около 5% российской нефти попадает в ЕС. В то время как раньше в страны ЕС поступало вдвое больше.

Российская нефть подпольно, в небольших количествах, все еще экспортируется через порты Италии, особенно сицилийские, а также Грецию и Испанию.

До недавнего времени имели место рейдовые перевалки с судна на судно в Лаконском заливе у берегов Греции. Однако эту страну "дожали" и с мая этого года в заливе бессрочно "проводят военные учения со стрельбами", поэтому сейчас перевалка там невозможна. Однако российские танкеры переместились к берегам острова Хиос к югу от Лаконского залива или совершают перевалку прямо в открытом море.

Какие судовладельцы возят российскую нефть

Российский экспорт обслуживают суда нескольких категорий. Значительная часть – собственно российские, владельцами которых являются компании, зарегистрированные в ОАЭ или так называемых "странах удобного флага": Либерия, Панама, Маршалловы острова и т.д. Иногда для этого используются сложные схемы.

"Не обязательно осуществляется переход права собственности на судно. Это может быть и смена собственности компании. То есть они просто взяли какую-то дубайскую компанию, которой принадлежат танкеры и перекупили ее. И ты этого не видишь и не понимаешь. Где-то потом, когда мониторишь движение многих танкеров, ты замечаешь, что этот танкер вдруг стал возить другую нефть по другому маршруту", - говорит уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Отдельная категория – суда в собственности турецких и китайских компаний. Однако до сих пор наибольшую часть составляют танкеры из Евросоюза - Греции, Мальты и Кипра.