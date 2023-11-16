Поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза, - Reuters

Среднесуточные поставки природного газа в Европу российским монополистом "Газпромом" в первой половине ноября снизились на 6,7% по сравнению с октябрьскими уровнями показывают расчеты Reuters.

Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома" о транзите газа через Украину, показали, что среднесуточный трубопроводный экспорт российского газа в Европу снизился до 82,5 млн кубометров в первой половине месяца с 88,4 млн кубометров в октябре.

"Газпром" не публиковал собственную статистику с начала года. Компания не ответила на запрос о комментариях.

Общий объем поставок "Газпрома" в Европейский Союз с 1 по 15 ноября через "Турецкий поток" и Украину достиг около 1,2 млрд кубометров. За весь октябрь экспорт составил 2,74 млрд кубометров.

Экспорт природного газа "Газпрома" в Европу с начала года составил около 24,4 млрд кубометров. Если поставки сохранятся на нынешних темпах до конца года, то показатель за весь 2023 год может снизиться более чем вдвое - до 28-29 млрд кубометров с 62 млрд кубометров в 2022 году, отмечает

Провалившаяся стратегия Путина

Российский президент Владимир Путин в прошлом году сделал ставку на энергетический кризис в Европе, прекратив поставки трубопроводного газа. Московская пропаганда активно использовала тезис о том, что "Европа замерзнет" без российского года.

Однако активные меры ЕС и по увеличению импорта из других стран, снижение потребления и мягкая погода привели к тому, что минувшая зима прошла без отключений, а цены резко снизились.

В результате "Газпром" фактически лишился своего главного рынка в Европе, который приносил ему десятки миллиардов долларов в год. В 2021 году "Газпром" экспортировал в "дальнее зарубежье" 185 млрд кубометров газа, из которых в Китай около 10 млрд кубометров.

Несмотря на полномасштабное вторжение в страну сил Кремля в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.