RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поставки газу через "Північний потік-1" можуть повністю припинитися: коли саме

Фото: поставки газу через "Північний потік-1" можуть повністю припинитися (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Марія Кучерявець

Прокачування російського газу в Європу трубопроводом "Північний потік-1" і через Україну може повністю припинитися. Це може статися вже в кінці осені.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні".

Таку думку висловив виданню генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський та пояснив, таким чином Росія намагатиметься змусити Європу запустити "Північний потік-2".

"Розрахунок Росії на те, що німецький бюргер, французький обиватель, враховуючи, що в парламенті Франції 89 депутатів від Партії Марі Ле Пен, в Італії є серйозне лобі - почнуть сильно тиснути на уряд через підвищення ціни газу і проблем з опалювальним сезоном", - вважає Уніговський.

Він припускає, переважить або інформаційний вплив, в тому числі і за допомогою України, що війну треба зупиняти, використовуючи санкції і примушуючи виконувати Росію умови світової спільноти, або ж переможуть побоювання урядів країн Європи, через які політики підуть на ганебний крок, піддавшись шантажу і запустивши "Північний потік-2".

При цьому, він висловив впевненість, що уряд Німеччини все ж встоїть, а тому газопровід не сертифікують і не запустять.

Нагадаємо, в червні "Газпром" майже вдвічі зменшив постачання газу до Європи.

При цьому влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу, а жителів попередили про зростання цін на газ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный потокНафтогаз УкраїниГаз