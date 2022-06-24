Поставки газу через "Північний потік-1" можуть повністю припинитися: коли саме

Таку думку висловив виданню генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський та пояснив, таким чином Росія намагатиметься змусити Європу запустити "Північний потік-2".

"Розрахунок Росії на те, що німецький бюргер, французький обиватель, враховуючи, що в парламенті Франції 89 депутатів від Партії Марі Ле Пен, в Італії є серйозне лобі - почнуть сильно тиснути на уряд через підвищення ціни газу і проблем з опалювальним сезоном", - вважає Уніговський.

Він припускає, переважить або інформаційний вплив, в тому числі і за допомогою України, що війну треба зупиняти, використовуючи санкції і примушуючи виконувати Росію умови світової спільноти, або ж переможуть побоювання урядів країн Європи, через які політики підуть на ганебний крок, піддавшись шантажу і запустивши "Північний потік-2".

При цьому, він висловив впевненість, що уряд Німеччини все ж встоїть, а тому газопровід не сертифікують і не запустять.

Нагадаємо, в червні "Газпром" майже вдвічі зменшив постачання газу до Європи.

При цьому влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу, а жителів попередили про зростання цін на газ.

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