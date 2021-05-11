Поставки бензину в США скорочуються після хакерської атаки на трубопровід Colonial Pipeline

Компанія Colonial Pipeline заявила, що працює над відновленням роботи до кінця цього тижня після того, як кібератака змусила її припинити роботу в п'ятницю, 7 травня, перекривши майже половину поставок палива на східне узбережжя.

ФБР звинуватило злочинне угруповання під назвою DarkSide в атаці програми-вимагача. Вважається, що DarkSide базується на території Росії або Східній Європі. Кіберексперти відзначають, що хакери уникають атак на комп'ютери, що використовують мови з колишніх радянських республік.

Проте в понеділок президент Джо Байден заявив, що не вірить, що уряд Росії спонсорував злом. "Поки що немає доказів, заснованих на наших розвідувальних даних, що Росія замішана", - сказав Байден.

У заяві, опублікованій від імені групи DarkSide в понеділок, говориться:"Наша мета - заробляти гроші, а не створювати проблеми для суспільства".

Програми-вимагачі - це тип шкідливого ПЗ, призначене для блокування комп'ютерів шляхом шифрування даних і запиту оплати за відновлення доступу. Невідомо, скільки грошей хочуть хакери, і Colonial не коментує, чи заплатять вони.

Попит на паливо на південному сході США, регіоні, який в значній мірі залежить від системи Colonial Pipeline, вже виріс, оскільки споживачі побоюються насувається нестачі.

Американська автомобільна асоціація заявила, що середня ціна на бензин в країні зросла на 6 центів за тиждень до 2,96 долара за галон, найвищого рівня з травня 2018 року, і наближається до найвищого рівня з 2014 року.

Компанія Colonial Pipeline прокачує своєю системою по 100 млн галонів палива на добу, а це становить 45% всього палива, споживаного на східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців.

Якщо перерва продовжиться, постачальники палива зможуть відвантажувати паливо вантажівками і залізницею, щоб заповнити деякі нестачу. Міністерство транспорту в неділю зняло обмеження для водіїв бензовозів в 17 штатах, постраждалих від зупинки.