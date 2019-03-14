По постанові 1135 Кабміну Тимошенко відчужено велику кількість військового майна, - нардеп

Мова йде про постанову, прийняту у жовтні 2009 року

По постановлению №1135 правительства Юлии Тимошенко было отчуждено чрезвычайно большое количество военного имущества. Об этом на заседании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в Вооруженных силах Украины и обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год, отметил народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель комиссии Иван Винник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Сегодня мы будем рассматривать постановление правительства Тимошенко 1135 от 14 октября 2009 года, содержание которой заключается в следующем: за ремонт военной техники позволили рассчитываться с подрядчиками военной техникой. Итак, условно, за один самолет рассчитывались передачей трех других самолетов. Это условное сравнение, но факты, которые мы получили в виде документов, нарядов Министерства обороны и оборонных предприятий, именно об этом и свидетельствуют", - подчеркнул председатель комиссии.

Также он отметил, что эти документы доступны и с ними можно ознакомиться.

"Например, имеем заводские номера самолетов Миг - 29, которые хранились на предприятиях, которые в дальнейшем их ремонтировали, мы имеем номера двигателей к этим самолетам. То есть, есть документы, которые будут обнародованы на сайте комитета (Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, - ред) или сайте ВР, для как можно более широкого ознакомления всех желающих. Также эти документы войдут в итоговый отчет нашей комиссии”, - отметил парламентарий.

Резюмируя сказанное, Винник подчеркнул, что по постановлению 1135 правительства Юлии Тимошенко было отчуждено чрезвычайно большое количество военного имущества и фрагмент с самолетами один из многих.