Поставляя Украине боеприпасы, США сотрудничают с Израилем и Южной Кореей, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Синг.

"Частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это (оказывать помощь - ред.) быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до изъятия из наших складов (на территории этих стран - ред.)", - отметила представитель Минобороны США.

В то же время Синг подчеркнула, что это не влияет на готовность американских сил защищать интересы Соединенных Штатов внутри государства и за рубежом.