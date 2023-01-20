RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поставляя Украине боеприпасы, США сотрудничают с Израилем и Южной Кореей, - Пентагон

Фото: США сотрудничают с Израилем и Южной Кореей, поставляя Украине боеприпасы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно поставляют Украине боеприпасы, материалы, вооружение и оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Синг.

"Частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это (оказывать помощь - ред.) быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до изъятия из наших складов (на территории этих стран - ред.)", - отметила представитель Минобороны США.

В то же время Синг подчеркнула, что это не влияет на готовность американских сил защищать интересы Соединенных Штатов внутри государства и за рубежом.

Напомним, ранее стало известно, что США попросят свои войска в Южной Корее передать оборудование Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраильЮжная КореяВойна России против Украины