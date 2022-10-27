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Поставлял молочную продукцию оккупантам: задержан депутат райсовета Купянска

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Купянск, Четверг 27 октября 2022 10:45
Поставлял молочную продукцию оккупантам: задержан депутат райсовета Купянска Фото: задержали депутата райсовета Купянска, который поставлял молочную продукцию оккупантам (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранители задержали депутата райсовета Купянска, который поставлял молочную продукцию собственного завода оккупантам и на территорию так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, депутат Купянского районного совета Харьковской области, являющийся генеральным директором молококонсервного завода в Купянске, во время оккупации города наладил рабочие и идеологические связи с представителями РФ.

Предприниматель продолжил хозяйственную деятельность и заключал с оккупантами договоры поставки. Гендиректор дал указания своим подчиненным передавать молочную продукцию для российских военных.

Сообщается, что во время проведения обыска по месту нахождения завода правоохранители изъяли более полумиллиона российских рублей.

Также депутат наладил рабочие связи с Министерством экономического развития РФ по поставкам молочной продукции на территорию так называемой ДНР. В начале сентября в одном из российских пропагандистских Телеграмм-каналов был выставлен "отчет" о результате тесного сотрудничества гендиректора и оккупантов.

Правоохранители задержали депутата райсовета 25 октября в Харьковской области. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области ему поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Поставлял молочную продукцию оккупантам: задержан депутат райсовета Купянска

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Харькове задержан предатель, назначенный оккупантами "заместителем министра промышленности". В его планах было открыть таможню на границе с оккупированным Донбассом и занимался пропагандой в Купянске.

Также сообщалось, что в Одесской области правоохранители разоблачили поклонницу "русского мира". 60-летняя жительница Березовского района активно распространяла пророссийскую пропаганду.

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