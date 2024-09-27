Поставки оружия под угрозой из-за финансовых трудностей союзников Украины, - Bloomberg

Как заявил один из анонимных источников агентства, динамика показывает, что экономика России находится в состоянии войны, в то время как союзники Украины - нет.

Значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с соглашением "Большой семерки" о предоставлении кредитов на сумму 50 млрд долларов из прибыли, полученной от замороженных активов российского центробанка.

Союзники все еще торгуются по поводу окончательных деталей этой сделки, и США ищут заверений, что Венгрия не будет блокировать меры Европейского Союза. Окончательная цифра может оказаться ниже, если соглашение не будет найдено.

Однако даже если соглашение будет достигнуто, 50 млрд долларов все равно недостаточно для удовлетворения потребностей Украины в течение еще одного года войны, и, по словам источников, союзникам придется выйти за рамки этих рамок финансирования.

Помощь США

Президент Владимир Зеленский на этой неделе находится в США, представляя "план победы" президенту Джо Байдену. Пакет зависит от гарантий безопасности, таких как приглашение вступить в НАТО, которые, по мнению украинского лидера, необходимы для усиления давления на президента России Владимира Путина с целью остановить войну.

Но помощь была омрачена трениями с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, который набросился на Зеленского, но позже согласился встретиться с ним. Трамп предложил Украине заключить сделку с Москвой, чьи силы добиваются успехов в восточной части Донецкой области и частично разрушили энергетическую систему Украины.

Дефицит бюджета Украины

Эти проблемы усугубляются дефицитом финансирования. Украинское правительство прогнозирует бюджетный дефицит в размере 19% от валового внутреннего продукта в 2025 году - около 35 млрд долларов.

Более половины этой суммы будет предоставлено Международным валютным фондом и ЕС, а для поддержания баланса потребуется еще около 15 млрд долларов. По словам чиновников, для покрытия этого дефицита могут потребоваться некоторые кредиты стран "Большой семерки".

Военная помощь

Помимо этого, есть военное финансирование. 50 млрд долларов, которые выделяет G7, будут примерно эквивалентны военной помощи, которую США и ключевые европейские союзники предоставили в период с января 2023 года по июнь этого года. США предоставили около 31,5 млрд евро за этот период, а Германия, Великобритания, Франция и Италия внесли около 15,7 млрд евро вместе, согласно данным, собранным Кильским институтом.

Эти цифры могут не включать всю военную поддержку, отправленную в Украину, поскольку некоторые страны не раскрывают всю предоставленную помощь. В других случаях обещания еще не выполнены. Помимо других возможностей, армия Украины полагается на помощь союзников в артиллерийских боеприпасах, ракетах и дополнительных возможностях противовоздушной обороны.

По словам анонимных источников Bloomberg, надвигающийся финансовый кризис среди союзников наступает в опасный для Украины момент и может вынудить Киев начать переговоры с позиции слабости.

Следующий год будет особенно решающим, поскольку в 2026 году экономика России может столкнуться с растущим давлением, и эта динамика может подорвать веру Путина в то, что время на его стороне, согласно оценке одного европейского правительства.

Тем не менее, это оценка предполагает, что исход ноябрьских выборов в США, на которых Трампу предстоит напряженная гонка с вице-президентом Камалой Харрис, не изменит динамику конфликта до этого момента.

Москва, чье производство поддерживается поставками из Ирана и Северной Кореи, продолжает вкладывать бюджетные средства в военные нужды. Россия планирует потратить 142 млрд войну в 2025 году, что составит 6,2% от валового внутреннего продукта. Ожидается, что расходы на оборону и безопасность составят около 40% от общих бюджетных расходов России в 2025 году.

Проблемы в Европе

Европейские союзники Украины сталкиваются с собственными ограничениями на фискальном фронте. Правительство канцлера Олафа Шольца скованно конституционными долговыми ограничениями - и сократило прямое финансирование Киева. У Франции новое правительство после бурного предвыборного сезона, и ЕС оказывает давление на нее, требуя сократить дефицит. В Италии раздробленную коалицию премьер-министра Джорджии Мелони могут связать обязательствами по расходам.

По словам источников агентства, реальные переговоры в Брюсселе по новому бюджету ЕС, а также любые разговоры о совместных заимствованиях для увеличения расходов на оборону на сотни млрд евро, скорее всего, придется отложить до окончания выборов в Германии.

Помощь от Великобритании, верного союзника, который часто первым поставлял современное оружие, также, по-видимому, в последнее время пошла на спад. Премьер-министр Кир Стармер сказал своим избирателям, что их ждут трудные времена, поскольку он стремится сократить расходы, хотя он также заявил в ООН, что поддержка Великобритании Украины "непоколебима".

При этом обещания от союзников по НАТО продолжают регистрироваться. Байден объяви о почти 8 млрд новой военной помощи Украине и созвал встречу на уровне лидеров ключевых союзников для координации дополнительной поддержки, когда он посетит Германию в следующем месяце.

В объявлении, совпавшем с визитом Зеленского в Белый дом, говорится, что Байден поручил Пентагону выделить всю оставшуюся помощь Украине до конца его срока. Министерство обороны также представляет первоначальный пакет, который включает дополнительные системы ПВО, беспилотники и боеприпасы.