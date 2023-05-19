Поставка Украине оружия предотвращает конфликт, а не обостряет его, - США в ООН

Военная помощь от союзников не способствует эскалации войны с Россией, а наоборот – дает Украине возможность противостоять враждебной агрессии.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд во время заседания Совбеза ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продолжает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить его дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины", - заявил он.

Вуд подчеркнул, что если бы РФ действительно хотела деэскалации, то уже вывела бы войска и прекратила вторжение.

"Вместо этого Россия лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных ее агрессией", - добавил он.