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Поставка Украине танков Abrams от США может занять месяцы, - Белый дом

Фото: поставки Украине танков Abrams от США могут занять месяцы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Процесс поставки Украине американских танков M1 Abrams может занять месяцы, однако в скором времени начнется обучение военных и бригад технического обслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

По словам высших должностных лиц администрации, доставка танков продлится месяцы, но вскоре за пределами Украины начнется обучение военных и бригад технического обслуживания.

"У нас будет возможность ввести очень тщательную программу обучения, а также очень тщательную программу, чтобы иметь возможность обслуживать и поддерживать эти танки, требующие значительного количества обслуживания", - сказал чиновник Белого дома.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден в своем заявлении анонсировал передачу Украине танков Abrams.

Кроме того, США также предоставят Украине другую технику и снаряды в рамках нового пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов.

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