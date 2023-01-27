Поставка Abrams в Украину займет месяцы, но Leopard будут в короткие сроки, - Белый дом

Поставка американских танков Abrams в Украину может занять несколько месяцев. Однако танки немецкого производства Leopard будут доставлены в короткие сроки.

Об этом представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, администрация президента США Джо Байдена "не собирается терять время" на обучение и укрепление цепочек поставок, чтобы украинские войска были наилучшим образом подготовлены к использованию танков, когда они в конечном итоге прибудут в Украину.

При этом Кирби отказался ответить, стоит ли Украине ожидать танки к концу 2023 году.

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев", - заявил Кирби, добавив, что партия танков Leopard прибудет в Украину в короткие сроки.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине американских танков Abrams.

Позже в СМИ появилась информация, что поставлять планируется модификацию M1A2.

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