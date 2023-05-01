Поставщики электроэнергии для населения заявили, что не имеют средств для закупки электричества

"Сегодня у нас сложная ситуация. Отсутствие поступления средств из-за того, что не работает полноценно ПСО, приводит к тому, что мы не платим облэнерго - у нас двухмесячная задолженность, также мы не платим НЭК "Укрэнерго" - практически трехмесячная задолженность", - заявила она.

Лошак также отметила, что у облэнерго, равно как и у "Энергоатома", стоит остро проблема необходимости проведения ремонтов, что невозможно в условиях отсутствия средств.

"Нет средств на закупку электрической энергии и соответственно расчетов. Сегодня мы в единой зависимости страдаем отсутствием средств", - подытожила она.

Дополнительно к этому директор ООО "Энера Сумы" обратила внимание, что увеличивается задолженность по оплате электроэнергии по населению.

Напомним, ранее поставщики универсальных услуг (ЧУП) попросили правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков.