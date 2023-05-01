RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поставщики электроэнергии для населения заявили, что не имеют средств для закупки электричества

Фото: поставщики электроэнергии для населения не имеют средств для закупки электричества (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за отсутствия действенного механизма возложения спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) кризис невыплат в энергетике усугубляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявленную директора "Энера Сумы" Ирину Лошак.

"Сегодня у нас сложная ситуация. Отсутствие поступления средств из-за того, что не работает полноценно ПСО, приводит к тому, что мы не платим облэнерго - у нас двухмесячная задолженность, также мы не платим НЭК "Укрэнерго" - практически трехмесячная задолженность", - заявила она.

Лошак также отметила, что у облэнерго, равно как и у "Энергоатома", стоит остро проблема необходимости проведения ремонтов, что невозможно в условиях отсутствия средств.

"Нет средств на закупку электрической энергии и соответственно расчетов. Сегодня мы в единой зависимости страдаем отсутствием средств", - подытожила она.

Дополнительно к этому директор ООО "Энера Сумы" обратила внимание, что увеличивается задолженность по оплате электроэнергии по населению.

Напомним, ранее поставщики универсальных услуг (ЧУП) попросили правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияТарифы