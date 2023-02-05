Поставляет после переработки в США и Европу. Индия закупает больше нефти у РФ, - Bloomberg

По данным издания, Индия не столкнулась со значительной общественной реакцией, поскольку Запад пытается сократить энергетические поступления Москвы, но таким образом предотвращает шок в поставках нефти. Страна может стать еще более центральной на глобальной "нефтяной карте".

"Должностные лица министерства финансов США имеют две основные цели: поддерживать поставки на рынок и избавить России от доходов от нефти", - рассказал старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кехилл.

По его словам, они понимают, что нефтепереработчики Индии и Китая могут получить большую маржу, покупая российскую нефть по сниженным ценам и экспортируя продукцию по мировым ценам.

Bloomberg приводит следующие показатели: в январе 2021 года поставка бензина и дизельного горючего из Индии в Нью-Йорк составляла 57,2 тысячи баррелей. По состоянию на январь этого года число увеличилось до 89 тысяч баррелей. При этом в Европу ежедневный поток дизельного горючего с низким содержанием серы составляет 172 тысячи баррелей.

Как сообщалось, индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров из Дубая, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов вместо долларов США.

Напомним, правительство Индия внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Евросоюза в отношении российской нефти. В случае если цена за нефть превысит 60 долларов за баррель, Нью-Дели может ввести ограничения на закупку.