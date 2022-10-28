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Разблокируют ли Трампа в Twitter: Илон Маск дал ответ

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 28 октября 2022 22:57
Разблокируют ли Трампа в Twitter: Илон Маск дал ответ Фото: поспешные решения о разблокировке аккаунтов в Twitter приниматься не будут (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения, который будет решать судьбу ранее заблокированных аккаунтов медийных персон.

Об этом заявил Илон Маск, заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Twitter в ближайшее время сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения. Никаких важных решений по содержанию, или восстановлению учетных записей не будет принято до того, как этот совет соберется", - заявил Маск.

Twitter забанил Илона Маска в январе 2021 года после того, как 6 января в ходе протеста против результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, сторонниками действующего президента Трампа был кратковременно захвачен Капитолий в Вашингтоне. Руководство Twitter решило, что дальнейшее присутствие Трампа на платформе создаёт риск насилия.

7 января 2021 года Twitter заблокировал личный аккаунт Трампа на 12 часов, потребовав удалить три твита, нарушающих политику компании. 8 января 2021 года после отказа Трампа выполнить эти требования, соцсеть бессрочно заблокировала его учётную запись. Вскоре социальная сеть объявила, что навсегда закрыла доступ к странице Трампа, на которую на тот момент было подписано около 88 миллионов подписчиков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск недавно намекнул на приобретение компании Twitter, владеющую одноименной социальной сетью.

Кроме того, в Европейском союзе обеспокоены тем, чтобы Twitter не стал платформой для разжигания ненависти. Миллиардеру Илону Маску напомнили о законах по регулированию социальных сетей.

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