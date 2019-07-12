Під посольством Італії в Києві вимагали звільнити Марківа

У Києві під посольством Італії зібралося близько 300 людей, які вимагали звільнити військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, засудженого італійським судом до 24 років в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

За інформацією видання, учасники акції протесту принесли під посольство Італії 24 порожні коробки з-під піци і банер із написом FreeMarkiv і залишили їх біля порога диппредставництва.

Мітингувальники скандували "Свободу Віталію Марківу".

Активісти заявляють, що обурені рішенням італійського суду і слід усіма можливими способами чинити тиск на Раду безпеки ООН і європейський інститути для звільнення українського нацгвардійця.

Фото: акція під посольством Італії

Нагадаємо, 12 липня суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Марківу, обвинуваченому в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році, засудивши його до 24 років в'язниці.

Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за звинуваченням у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова під час бойових дій на Донбасі.