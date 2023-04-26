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Посольство Украины в Молдове пообещало "решительную реакцию" на инциденты с флагами

Фото: посольство Украины в Молдове пообещало "решительную реакцию" на инциденты с флагами в Кишиневе (facebook com UAEmbMD)
Автор: Наталия Гурковская

В посольстве Украины в Молдове прокомментировали недавние инциденты с украинскими флагами на двух мероприятиях в Кишиневе - концерте российского музыканта Noize MC и на чемпионате по танцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Молдове.

"Посольство Украины в Республике Молдова внимательно изучает все обстоятельства упомянутых инцидентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в случае, если будут подтверждены факты проявления неуважения или надругательства к Государственному флагу Украины, "реакция будет решительной и однозначной".

Напомним, 22 апреля в Кишиневе на концерте российского музыканта Noize MC (Иван Алексеев), который с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил захватническую войну Кремля и выехал из страны-агрессора, охранники в клубе грубо отбирали у посетителей украинские флаги.

Неделей ранее, 16 апреля, в Кишиневе прошел чемпионат мира по латиноамериканским танцам. По словам украинских танцоров, что организаторы чемпионата, а именно Федерация спортивных танцев Молдовы, запретила им выйти на церемонию представления участников с флагом Украины.

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Молдова