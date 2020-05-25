Посольство України в Узбекистані частково відновлює прийом громадян

Прийом громадян поновлюється з 1 червня
Посольство України в Узбекистані з 1 червня частково відновлює особистий прийом громадян. При цьому не будуть розглядатися візові клопотання.
Про це повідомили в прес-службі посольства України в Узбекистані Facebook.
Прийом громадян буде здійснюватися тільки за попереднім записом за телефоном - +998712339971.
"1 червня 2020 консульський відділ посольства України в Республіці Узбекистан частково відновлює особистий прийом громадян (всі питання, крім візових клопотань)", - повідомили в посольстві.
Також у відомстві зазначають, що під час візиту будуть діяти певні обмеження:
Раніше РБК-Україна писало, що у Чехії відновили роботу диппредставництва України для видачі робочих віз українцям.
Також повідомлялося, що минулого тижня частково відновило роботу посольство України в Угорщині.
Автор: Игорь Литвиненко