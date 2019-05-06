Посольство України привітало принца Гаррі і Меган Маркл з народженням сина

Посольство України у Великобританії привітало принца Гаррі і Меган Маркл, які отримали після весілля титули герцогині і герцога Сассекських, з народженням сина. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

"Ми щиро вітаємо принца Гаррі і Меган, герцогиню Сасексську, з народженням дитини! Нехай його життя буде благословенна здоров'ям, любов'ю і сміхом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Меган Маркл і принца Гаррі народився син.

Дитина з'явилася на світ рано вранці 6 травня. Прес-служба Букінгемського палацу як повідомила, що це сталося о 5:26 лондонського часом (7:26 за київським). При народженні хлопчик важив 3,26 кг. Принц Гаррі був присутній при пологах, йдеться в повідомленні королівської сім'ї.

Принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися 19 травня 2018 року. Церемонія вінчання пройшла в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Королева Великобританії Єлизавета II подарувала своєму онукові титул герцога Сассекського, Маркл після вінчання стала герцогинею Сассекской.

Зазначимо, про її вагітність Кенсінгтонський палац оголосив у жовтні 2018 року. Передбачалося, що дитина народиться в кінці квітня - початку травня. Однак стать майбутньої дитини пара вирішила не розголошувати.