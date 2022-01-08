Посольство України відкрило під Тегераном алею пам'яті жертв авіакатастрофи МАУ

Посольство України в Ірані в другу річницю аварії українського літака відкрило під Тегераном алею пам'яті жертв рейсу PS752. На ній були висаджені 176 дерев в пам'ять про всіх загиблих в трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського посольства в Ірані в Facebook.

"У другу річницю аварії українського літака під Тегераном посольством офіційно відкрита Алея пам'яті жертв рейсу PS752, на якій заздалегідь було висаджено 176 дерев в пам'ять про всіх загиблих у трагедії", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, в день відкриття посол України і співробітники дипломатичного відомства встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих українців (дев'ять членів екіпажу і два пасажири).



Колектив посольства взяв участь у покладанні квітів, запаленні свічок та вшануванні пам'яті жертв хвилиною мовчання.



