Посольство в США відновлює прийом українців: названа дата

Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів з консульських питань. При цьому консульський прийом буде проводитися тільки за попереднім записом.

Про це повідомили в посольстві України в США.

Наголошується, що консульський прийом проводитиметься за паспортним, нотаріальним питань, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:

за паспортними питань - на сайті ukremb.net;

з питань нотаріату - через електронну адресу kostyantyn.vorona@mfa.gov.ua (в зверненні просять вказати запитувана нотаріальне дію, прізвище та ім'я заявника та контактний номер телефону);

з питань громадянства на постійне проживання та витребування - через електронну адресу hanna.babenko@mfa.gov.ua.

Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.

При цьому при відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися наступні правила:

приходити на прийом у призначений час;

мати при собі всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на певну суму консульського дії;

використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).

З консульських питань просять звертатися на електронну пошту consul_us@mfa.gov.ua. У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на "гарячу лінію" (1) 202322 2616.

Раніше посольство України в США дало рекомендації українцям у зв'язку з масовими заворушеннями в Америці.