Посольство в США відновлює прийом українців: названа дата

Консульські прийоми почнуться з 9 червня
Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів з консульських питань. При цьому консульський прийом буде проводитися тільки за попереднім записом.
Про це повідомили в посольстві України в США.
Наголошується, що консульський прийом проводитиметься за паспортним, нотаріальним питань, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:
Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.
При цьому при відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися наступні правила:
З консульських питань просять звертатися на електронну пошту consul_us@mfa.gov.ua. У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на "гарячу лінію" (1) 202322 2616.
Раніше посольство України в США дало рекомендації українцям у зв'язку з масовими заворушеннями в Америці.
Автор: Игорь Литвиненко