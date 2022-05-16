Посольство США в Україні незабаром відновить роботу, - Блінкен

Посольство США знову відкриється в Києві і відновить роботу дуже скоро. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі з представниками НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Американські дипломати повернулися в Україну після декількох тижнів роботи в Польщі", - сказав Блінкен високопоставленим дипломатам країн НАТО на зустрічі в Берліні.
"Ми приймаємо всі необхідні запобіжні заходи, але ця робота триває, і ми відновимо роботу", — зазначив держсекретар США.
Він також підтвердив, що США будуть продовжувати впроваджувати нові санкції, експортний контроль і дипломатичний тиск на Росію до тих пір, поки це необхідно. Тим часом дипломат сказав, що США підтримують зусилля ЄС по досягненню незалежності від російської енергетики, і сказав, що США також роблять ряд кроків, щоб допомогти, включаючи перенаправлення значних поставок газу в Європу.
Раніше посольство США в Києві повідомило, що американська армія передала Україні 89 з 90 гаубиць М-777, які входили в пакет допомоги на 800 млн доларів. Багато з них вже знаходяться на фронті.
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