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Посольство США в Україні незабаром відновить роботу, - Блінкен

Ентоні Блінкен (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Посольство США знову відкриється в Києві і відновить роботу дуже скоро. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен на зустрічі з представниками НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Американські дипломати повернулися в Україну після декількох тижнів роботи в Польщі", - сказав Блінкен високопоставленим дипломатам країн НАТО на зустрічі в Берліні.

"Ми приймаємо всі необхідні запобіжні заходи, але ця робота триває, і ми відновимо роботу", — зазначив держсекретар США.

Він також підтвердив, що США будуть продовжувати впроваджувати нові санкції, експортний контроль і дипломатичний тиск на Росію до тих пір, поки це необхідно. Тим часом дипломат сказав, що США підтримують зусилля ЄС по досягненню незалежності від російської енергетики, і сказав, що США також роблять ряд кроків, щоб допомогти, включаючи перенаправлення значних поставок газу в Європу.

Раніше посольство США в Києві повідомило, що американська армія передала Україні 89 з 90 гаубиць М-777, які входили в пакет допомоги на 800 млн доларів. Багато з них вже знаходяться на фронті.

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