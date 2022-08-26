Посольство США просить американців не відвідувати Україну на Рош ха-Шана

Громадян Сполучених Штатів Америки (США) закликають утриматися від поїздки до України на святкування Рош Ха-Шана - єврейського Нового року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США.
У посольстві нагадали, що після вторгнення Росії призупинили консульські послуги. Державний департамент рекомендує громадянам США не їздити в Україну. А ті, хто знаходяться в країні, мають безпечно покинути її або проявляти обережність через можливість військових атак.
Якщо громадяни США ігнорують рекомендації, то вони повинні зробити наступні кроки:
Зазначимо, цього року Рош Ха-Шана відзначається 25-27 вересня. До війни тисячі паломників-хасидів на святкування єврейського Нового року відвідували могилу цадика Нахмана в Умані (Черкаська область), яка вважається святинею послідовників хасидизму.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.
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