Посольство США закликає РФ надати меддопомогу Балуху

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Стан здоров'я українця став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор

Посольство США в Україні закликає Росію надати терміново необхідну медичну допомогу українському політв'язню Володимиру Балуху. Про це прес-служба посольства написала у Twitter.

Як повідомлялось, стан здоров'я українця став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі.

"Ми закликаємо Росію надати терміново необхідну медичну допомогу політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого став важким після того, як його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі", - написали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що Балуху постійно продовжують термін утримання у штрафному ізоляторі, хоча за російським законодавством він становить лише 15 діб.

"Володимира містять в ШІЗО колонії в жахливих умовах на воді та хлібі... В умовах штрафного ізолятора у Володимира Балуха значно погіршився стан здоров'я. У нього набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками", - зазначила Денісова.

РБК-Україна писало, що 6 травня повідомлялось, що Балуху продовжили на 15 дібперебування в штрафному ізоляторі. Він з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області.