Посольство США закликав Росію звільнити українських журналістів

Посольство США в Україні закликає Російську Федерацію звільнити українських журналістів, які незаконно затримані в анексована Криму та на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства у Facebook.

Крім того, в посольстві закликали "до справедливості сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно втратили життя, сміливо шукаючи правди".

"Ми також закликаємо Росію і сили, які вона підтримує, негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України і в Криму", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в суботу, 2 листопада, відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Нагадаємо, 1 листопада кримський журналіст, редактор видання "Твоя газета" Олексій Назімов, який був засуджений з політичних мотивів, вийшов на свободу.

Крім того, суддя підконтрольного Росії Світового "суду" Ялти Олександр Алтунін залишив у силі рішення про адміністративному арешт на 15 діб активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського.