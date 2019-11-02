Засуджений у Криму журналіст Назімов вийшов на волю

Фото: Олексій Назімов (facebook.com/graty.me)

Назімова засудили за політичними мотивами

Кримський журналіст, редактор видання "Твоя газета" Олексій Назімов, який був засуджений через політичні мотиви, 1 листопада вийшов на волю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Назімов розповів, що за час судових засідань суд відкинув усі докази невинуватості фігурантів справи.

"Я думаю, якщо звичайна людина подивиться на все, що відбувалося за ці три роки, то відразу зрозуміє, що було насправді. Нам не раз пропонували піти на угоду зі слідством. Ми, звичайно, на це не погодилися, тому що ніякої провини, як і злочину- не було. Все це - надумана політична справа", - заявив засуджений журналіст.

Як відомо, у листопаді 2018 року підконтрольний Кремлю Алуштинський міський суд виніс рішення у справі депутата Алуштинської міськради Павла Степанченка, редактора видання "Твоя газета" Олексія Назімова та оператора Андрія Облезова, обвинувачених у вимаганні грошей у місцевого відділення партії "Единая Россия" "за непублікації наклепів". Назімова засудили до 4 років 7 місяців в колонії загального режиму, Степанченка - до 3 років 9 місяців.

Нагадаємо, суддя підконтрольного Росії Мирового "суду" Ялти Олександр Алтунін залишив у силі рішення про адміністративний арешт на 15 діб активіста, блогера і журналіста Євгенія Гайворонського.

РБК-Україна писало, що на адмінмежі між окупованим Росією Кримом та Херсонською областю затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.