Посольство США засуджує видачу російських паспортів у "ЛДНР"

У США підтвердили рішучу підтримку суверенітету України
Посольство США в Україні засудило указ президента Росії Володимира Путіна щодо російських паспортів для жителів Донбаса. Про це повідомила прес-служба посольства у Facebook.
У США підтвердили рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
"Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська і підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль порушує міжнародне гуманітарне право своїми діями на Донбасі. Він закликає Захід посилити санкції проти РФ. Також ситуацію з російськими паспортами прокоментували у команді Володимира Зеленського. У прес-службі заявили, що ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну.