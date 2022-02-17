Посольство США не буде повертатися до Києва до зниження ескалації, - Держдеп

Посольство США в Україні не планує повертатися до Києва до зниження ескалації з боку Росії. Зараз дипмісія працює у Львові.

"Немає планів щодо повернення посольства до Києва поки Росія продовжує агресивні дії і нарощування військ як всередині, так і навколо України", - уточнив він

Раніше ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що посольство США в Україні повернеться до Києва до 1 березня.