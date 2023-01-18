Посольство РФ в Швеции признало, что Крым и другие захваченные регионы - это Украина

Посольство России в Швеции опубликовало карту, где показно, что захваченные российскими войсками территории Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, а также Крым, являются частью Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение российского посольства в Twitter.
На карте, опубликованной российским дипведомством, показаны цены на бензин в разных странах Европы на 9 января 2023 года. При этом на ней изображены правильные границы Украины со всеми законными территориями, которые Россия считает своими.
Речь идет о временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, а также оккупированного Крыма.
На карту обратили внимание пользователи Twitter, мол посольство РФ признало оккупированные территории частью Украины. После чего представители МИД РФ в публикацию добавили ссылку на источник, от куда якобы была взята карта.
Напомним, ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Россией с 2014 года Крым уже к концу августа 2023 года.
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