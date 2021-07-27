На посольство Куби в Парижі напали. Гавана назвала це терактом

Посольство Куби в Парижі піддалося нападу невідомих осіб. вони кинули в будівлю кілька пляшок з коктейлями Молотова. Ніхто з персоналу дипмісії не постраждав. МЗС країни назвав подію терактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Куби .

"У ніч на 27 липня посольство Куби у Франції стало об'єктом терористичної атаки, здійсненої двома особами, які кинули три пляшки із запальною сумішшю, викликавши пожежу на фасаді і вході в дипломатичне представництво", - наголошується в заяві.

Як уточнили у відомстві, ніхто з дипломатичного персоналу не постраждав, проте будівлі завдано матеріальних збитків.

Глава МЗС Куби Бруно Родрігес Паррілья засудив напад на посольство, назвавши його терактом. Відповідальність за подію він поклав на США.

Acto terrorista contra la Embajada cubana en París

Todavía van a insistir en manifestaciones pacíficas??

Son responsables quienes alientan el odio. Esperamos por las expresiones de condena de todas esas voces "preocupadas" por lo que sucede en Cuba

NO al Terrorismo #UnblockCuba https://t.co/xFN6oJ0PCK pic.twitter.com/LHQNpcCe0Z — Hugo René Ramos Milanés (@HugoRRamosM) July 27, 2021