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На посольство Куби в Парижі напали. Гавана назвала це терактом

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Париж, Вівторок 27 липня 2021 14:54
На посольство Куби в Парижі напали. Гавана назвала це терактом Фото: посольство Куби в Парижі закидали коктейлями Молотова (twitter.com/epaphotos)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Куби в Парижі піддалося нападу невідомих осіб. вони кинули в будівлю кілька пляшок з коктейлями Молотова. Ніхто з персоналу дипмісії не постраждав. МЗС країни назвав подію терактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Куби.

"У ніч на 27 липня посольство Куби у Франції стало об'єктом терористичної атаки, здійсненої двома особами, які кинули три пляшки із запальною сумішшю, викликавши пожежу на фасаді і вході в дипломатичне представництво", - наголошується в заяві.

Як уточнили у відомстві, ніхто з дипломатичного персоналу не постраждав, проте будівлі завдано матеріальних збитків.

Глава МЗС Куби Бруно Родрігес Паррілья засудив напад на посольство, назвавши його терактом. Відповідальність за подію він поклав на США.

Нагадаємо, 11 липня на вулиці Кубинських міст вийшли тисячі протестувальників. Вони виступали проти неефективної боротьби уряду з пандемією і повільних темпів вакцинації.

Зазначимо, після протестів на Кубі вважаються зниклими безвісти понад 500 осіб.

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Франція посольство Куба
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