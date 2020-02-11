Посольство у Китаї виправило повідомлення про евакуацію українців через вірус

Посольство України у Китаї виправило повідомлення щодо дати евакуації українців з території Китаю через епідемію нового коронавірусу. Про це сказано у повідомленні відомства.

Зокрема, новий текст не містить конкретної дати евакуації.

"У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV) урядом України планується евакуація громадян України зі згаданої провінції, у якій запроваджено карантин, спеціальним чартерним рейсом за маршуртом: м.Київ - м.Ухань (КНР) - м.Київ. Дата і час будуть оголошені пізніше після ухвалення відповідного рішення уряду України", - вказано у повідомленні.

Слід підкреслити, що у попередньому варіанті останнє речення було сформульоване таким чином: "з цією метою, Україною 11 лютого цього року планується спеціальний чартерний рейс за маршрутом: місто Київ - місто Ухань (КНР) - місто Київ”.

Однак потім стало відомо, що дата евакуації українських громадян з китайської провінції Хубей через спалах вірусу буде визначена після того, як усі бажаючі залишити Китай підпишуть форму інформованої згоди.

Нагадаємо, в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин заявив, що евакуйованих з Уханью (Китай) на тлі спалаху коронавірусу громадян України можуть розмістити в закладах санаторно-курортного типу або на одній з локацій Міністерства оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, в Міністерстві охорони здоров'я поки не знають, коли зможуть евакуювати заражених українців, які були на лайнері Diamond Princess.

При цьому не виключено, що число заражених коронавірусом українців може зрости.